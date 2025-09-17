Inter, Pio Esposito chiamato in diretta dal fratello Sebastiano: "Mi sono venuti i brividi"
L'attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il match di Champions League vinto per 0-2 contro l’Ajax.
Quanto ti dai?
"Sempre difficile, soprattutto a caldo. Sono contento della prestazione, innanzitutto della squadra che è tornata a vincere, ma anche della mia".
Hai mostrato coraggio e freddezza.
"Cerco sempre di portare il mio gioco e le mie certezze a tutti i livelli e credo di esserci riuscito abbastanza bene, sono molto contento".
Sul finire dell'intervista, era in diretta telefonica il fratello Sebastiano che ha detto: "Complimenti per la partita, mi sono venuti i brividi".
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
