Ufficiale Bari, c'è il rinnovo del portiere Pissardo: ha firmato fino al 2027 coi Galletti

La notizia era nell'aria ormai da qualche giorno e ora è arrivata anche l'ufficialità attraverso i canali del Bari. Il portiere Pissardo ha prolungato di un altro anno il suo contratto legandosi ai biancorossi fino al 2027. Questa la nota del club pugliese:

"SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento, fino a giugno 2027, del rapporto che lega il portiere classe '98 Marco Pissardo al Club biancorosso. Felici di continuare insieme Marco".

Pissardo era arrivato nell’estate del 2023 dal Novara e da allora ha collezionato 10 presenze diventando però protagonista due anni fa nella doppia sfida play out contro la Ternana dove parò anche un calcio di rigore a Tiago Casasola nel match d’andata giocato al San Nicola.