Ufficiale
Bari, c'è il rinnovo del portiere Pissardo: ha firmato fino al 2027 coi Galletti
TUTTO mercato WEB
La notizia era nell'aria ormai da qualche giorno e ora è arrivata anche l'ufficialità attraverso i canali del Bari. Il portiere Pissardo ha prolungato di un altro anno il suo contratto legandosi ai biancorossi fino al 2027. Questa la nota del club pugliese:
"SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento, fino a giugno 2027, del rapporto che lega il portiere classe '98 Marco Pissardo al Club biancorosso. Felici di continuare insieme Marco".
Pissardo era arrivato nell’estate del 2023 dal Novara e da allora ha collezionato 10 presenze diventando però protagonista due anni fa nella doppia sfida play out contro la Ternana dove parò anche un calcio di rigore a Tiago Casasola nel match d’andata giocato al San Nicola.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente Inter: solo buone notizie per Chivu dopo il 2-0 in Champions. Lautaro è ancora così fondamentale per i nerazzurri? Dalle polemiche post Mondiale alla prova di Pio Esposito: il Toro ora deve rispondere
Le più lette
2 Finalmente Inter: solo buone notizie per Chivu dopo il 2-0 in Champions. Lautaro è ancora così fondamentale per i nerazzurri? Dalle polemiche post Mondiale alla prova di Pio Esposito: il Toro ora deve rispondere
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile