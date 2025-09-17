Inter, De Vrij: "Volevamo fare risultato, bravi a gestire la gara senza soffrire troppo"

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il match di Champions League vinto per 0-2 contro l’Ajax.

Grande risposta.

"Volevamo fare risultati dopo due brutte sconfitte, anche se le prestazioni c'erano state. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e a leggere la partita, gestendo senza soffrire troppo".

Chivu voleva prestazione e risultato: quale cosa ti ha colpito di più?

"Tutte e due, meglio giochi e più probabile che porti a casa il risultato. Oggi siamo stati bravi anche a non prendere gol, hanno avuto una grandissima occasione ma per il resto abbiamo gestito bene e fatto quello che ci chiedeva la partita".