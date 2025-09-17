Inter, De Vrij: "Volevamo fare risultato, bravi a gestire la gara senza soffrire troppo"
TUTTO mercato WEB
Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, dopo il match di Champions League vinto per 0-2 contro l’Ajax.
Grande risposta.
"Volevamo fare risultati dopo due brutte sconfitte, anche se le prestazioni c'erano state. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e a leggere la partita, gestendo senza soffrire troppo".
Chivu voleva prestazione e risultato: quale cosa ti ha colpito di più?
"Tutte e due, meglio giochi e più probabile che porti a casa il risultato. Oggi siamo stati bravi anche a non prendere gol, hanno avuto una grandissima occasione ma per il resto abbiamo gestito bene e fatto quello che ci chiedeva la partita".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente Inter: solo buone notizie per Chivu dopo il 2-0 in Champions. Lautaro è ancora così fondamentale per i nerazzurri? Dalle polemiche post Mondiale alla prova di Pio Esposito: il Toro ora deve rispondere
Le più lette
1 Finalmente Inter: solo buone notizie per Chivu dopo il 2-0 in Champions. Lautaro è ancora così fondamentale per i nerazzurri? Dalle polemiche post Mondiale alla prova di Pio Esposito: il Toro ora deve rispondere
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile