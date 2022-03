Fiorentina in chiaroscuro. Piatek diventa il miglior marcatore viola, ma le ali non decollano

Nonostante lo score di Piatek in maglia viola, nella Fiorentina che pareggia col Verona è emerso ancora una volta il problema del gol che non arriva dagli esterni d'attacco.

A secco di gol. Contro l'Hellas - sottolinea il Corriere Fiorentino - in campo ci sono finiti tutti e nessuno ha inciso. Sottil, 4 reti, è quello che fin qui ha segnato di più in tutte le competizioni. Nico Gonzalez 3, Saponara 2, Callejon uno soltanto, Ikoné non si è sbloccato. Sono state sei, secondo i dati della Lega, le occasioni da gol create dalla Fiorentina, con 15 cross tentati di cui 9 utili per segnare. Segno che non deve aumentare solo la qualità delle conclusioni, ma pure il loro contributo nell’ultimo passaggio.

Miglior marcatore. Anche perché - come detto - Piatek finora ha dimostrato di saper sfruttare le occasioni che gli capitano a tiro. Con 6 gol (di cui tre in Coppa Italia) in 9 partite (per un totale di 585 minuti) - ribadisce il Corriere Fiorentino - è già diventato il miglior marcatore della rosa (insieme a Biraghi) e va a segno ogni 97 minuti, uno a partita insomma.