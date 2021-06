Fiorentina, iniziati i dialoghi con il Chelsea per Zappacosta: Lirola verso il Marsiglia

vedi letture

La Fiorentina ha iniziato a dialogare con il Chelsea per capire i margini di manovra per riportare in Italia Davide Zappacosta. I Blues potrebbero farlo tornare in Serie A per circa otto milioni di euro, ma c'è anche la concorrenza dell'Inter. L'italiano sostituirebbe Pol Lirola che non ha mai fatto mistero di voler restare all'Olympique Marsiglia. Lo riporta Il QS-La Nazione.