Fiorentina, Italiano celebra Saponara: "Quando si libera mentalmente fa giocate da campione"

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-gara di Empoli-Fiorentina, il tecnico dei viola Vincenzo Italiano ha presentato così la sfida: "Mi immagino una partita bella: si affrontano due squadre che giocano a viso aperto. Noi arriviamo da una vittoria, loro da una sconfitta: dobbiamo stare attenti, cercando di dare continuità alla vittoria con il Milan".

Come ha visto in settimana Saponara? È riuscito a riaccendere il fuoco che c'è in lui?

"Sta bene. Quando si libera mentalmente riesce a fare giocate da campione. Fisicamente è a posto: nel momento in cui gli riesce la giocata può venire fuori una grande prestazione, e mi auguro sia così anche oggi".