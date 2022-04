Fiorentina, Italiano cerca l'impresa (e la consacrazione): il suo passato può portare fiducia

Il risultato dell’andata (0-1) costringe la Fiorentina a vincere stasera allo Stadium contro la Juventus. Il passato - sottolinea La Gazzetta dello Sport - può però dare anche un po’ di fiducia a Italiano, esperto di playoff (li ha vinti con l’Arzignano in Serie D, con il Trapani in C e con lo Spezia in B) e la semifinale di Coppa Italia è come fosse un playoff: arrivare all’ultimo atto di Roma sarebbe anche la consacrazione per lui. Stasera conterà segnare, ma anche non lasciare spazi a una Juve che probabilmente sceglierà la strada delle ripartenze: "Dovremo difendere con la massima attenzione. Ci siamo sempre aggrappati alla nostra identità, alla forza del collettivo. E sarà così anche questa volta".