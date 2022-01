Fiorentina, Italiano: "Consapevoli della brutta figura di Torino. Ora vogliamo battere il Napoli"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista del turno di Coppa Italia di domani contro il Napoli parlando così di quanto accaduto nel ko contro il Torino in campionato: "Penso che i ragazzi siano consapevoli della brutta figura che abbiamo fatto a Torino. Una cosa inaspettata per quanto riguarda l'approccio e ciò che sembrava già acquisito. C'è poco da dire, solo che è una partita storta e che non siamo stati all'altezza. Se i ragazzi ne sono consapevoli sono contento. Speriamo di cogliere subito l'opportunità e di approfittarne domani. La Coppa Italia è una competizione ufficiale ed importante. Abbiamo tutti voglia di superare il turno e noi abbiamo anche voglia di rivalsa, cercando di dar filo da torcere al Napoli e possibilmente di andare avanti".