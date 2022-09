Fiorentina, Italiano: "Gonzalez ha ancora un problemino. Domani decideremo se portarlo o meno"

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'RFS Riga, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato anche delle condizioni fisiche di Nico Gonzalez: "Nico ha provato, vediamo come risponde. Ha questo problemino, abbiamo provato a tutelarlo per averlo a disposizione: vediamo come va col doppio allenamento e se portarlo o meno".