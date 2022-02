Fiorentina, Italiano: "Ho parlato con Commisso, è felice dell'attaccamento che mostriamo"

Cosa pensa della "riflessione" di Commisso e se ci ha parlato direttamente? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa al tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio: "Ho parlato col presidente, abbiamo chiacchierato ed era molto disteso perché quando parla con noi e con i ragazzi, come sempre ci trasmette grandissima vicinanza e grande carica da trasmettere. Non ci siamo detti altro che continuare su questa strada. Per quanto mi riguarda l'ho visto carico e concentrato e ci ha spronato ancora. E' felice di ciò che facciamo vedere e l'attaccamento che mostriamo. Ci ha detto di continuare così".

