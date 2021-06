Fiorentina, Italiano obiettivo principale. Ma con lo Spezia si cerca la via diplomatica

Resta Vincenzo Italiano l'obiettivo numero uno per la panchina della Fiorentina, come spiega Sky Sport. Il tecnico dello Spezia, che al momento non si è ancora esposto con la società, è in cima alla lista dei desideri del club Viola, che però non vuole incrinare i rapporti con la proprietà Platek, e sta cercando la via diplomatica per trovare un accordo e strappare il tecnico ai liguri. Se lo Spezia dovesse, con forza, alzare un muro per l'addio di Italiano, allora la Fiorentina virerà su nuovi obiettivi. Ma in tutto questo, la figura di Italiano avrà un peso specifico importante: se il tecnico deciderà di sposare il progetto della Fiorentina, difficilmente lo Spezia potrebbe trattenerlo, nonostante il rinnovo fino al 2023 firmato solo due settimane fa.