Fiorentina, Italiano: "Onoreremo la Conference League. Ci stiamo abituando al doppio impegno"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'RFS Riga, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato anche dell'obiettivo dei viola in Conference League: "L'obiettivo è onorare una competizione voluta e guadagnata col sudore, cercando di andare più avanti possibile. La competizione è dura, specie quando arriveranno le squadre di Europa League e inizieranno le sfide dentro-fuori. Là inizierà a diventare molto seria. Non so dove arriveremo, i doppi impegni e certi sforzi per noi sono una novità. Stiamo cercando di abituarci, vogliamo imparare in fretta".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Italiano.