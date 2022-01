Fiorentina, Italiano: "Piatek alla prima palla ha fatto gol. Ikone? Svelto e smaliziato"

In conferenza stampa dopo il successo per 5-2 sul Napoli agli ottavi di Coppa Italia, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato dei due nuovi acquisti, Piatek e Ikone: "Oggi è entrato nel momento in cui dovevamo difendere in inferiorità e si è sacrificato. Quando si è avuto noi il vantaggio numerico alla prima palla ha fatto gol. Ci darà questo, sono convinto, è un uomo d'area ed esperto di queste situazioni. Ci serviva un vice-Vlahovic. Sono contento anche di Ikoné, ha quelle caratteristiche nell'uno contro uno, svelto, smaliziato e si vede che arriva da contesti importanti. Due innesti di qualità che sono convinto ci daranno una mano".