Fiorentina, Italiano soddisfatto dopo la vittoria sul Genoa: "Era la gara che dovevamo fare"

“Il Genoa in casa è tosto, è difficile da affrontare, sapevamo che serviva una partita del genere”. In conferenza stampa, Vincenzo Italiano commenta la vittoria della sua Fiorentina sul Genoa: “Dovevamo stare attenti alle ripartenze, magari creare qualche palla gol in meno, senza però mettere a rischio la fase difensiva. Era la partita che dovevamo fare”.