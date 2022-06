Fiorentina, Italiano: "Stiamo lavorando sul mercato cercando i migliori profili"

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale dopo aver firmato il rinnovo fino al 2024 con opzione fino al 2025 dichiarando: "Stiamo lavorando già dalla fine del campionato sul mercato. Col direttore ci sentiamo costantemente per individuare i profili giusti per migliorare e fare qualche punto in più e per presentarci al preliminare di Conference con la mentalità giusta". Poi sugli obiettivi: "Migliorarsi e fare più punti migliorando tanti aspetti. Dobbiamo vincere più partite e perderne meno, oltre a subire meno gol".