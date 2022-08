Fiorentina, Italiano: "Vittoria difficile? Per come si era messa alla fine sì"

vedi letture

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-2 contro la Cremonese. Ecco un estratto delle sue parole: "Vittoria difficile? Per come si era messa alla fine sì, anche se siamo stati molto bravi nel primo tempo".