Fiorentina, Italiano: "Vlahovic tranquillo. Mercato? Cerchiamo soluzioni per chi gioca meno"

vedi letture

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport al termine della vittoria contro il Genoa per 6-0.

Superata la sbandata di Torino, ha ritrovato la sua Fiorentina?

"Credo che quando vieni fuori da una partita come quella di Torino la preoccupazione è vedere subito la reazione. Lo abbiamo fatto a Napoli ed ero convinto che quella spinta ci avrebbe fatto giocare con la mente sgombra e così è stato. Le vittorie ti fanno lavorare in modo diverso e l'intensità degli allenamenti l0abbiamo riportata in campo. Mi auguro che la squadra abbia capito che se si approccia male si perde contro tutti.

Rigore sbagliato di Vlahovic e l'abbraccio dopo il gol. Quanto l'ha fatta arrabbiare il modo in cui ha tirato il rigore?

"Non sono andato a rimproverarlo. Gli ho detto che doveva rimediare all'errore ed è stato bravo. Può capitare di sbagliare, Sirigu è stato sveglio a rimettersi in piedi e bloccare la palla. Stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni. Questo lo farà crescere, quindi tutto a posto".

È vero che vorrebbe rinascere terzino?

"Se dovessi rinascere farei il terzino perché a centrocampo c'è troppo traffico. Odriozola spesso corre anche quando non serve e deve crescere per non sprecare troppe energie. Ha un motore clamoroso e non sente fatica. Questa qualità gliela ruberei".

Biraghi quanto si allena per segnare su punizione?

"Abbiamo un giorno a settimana dove arrivano i battitori. Lui insieme ad altri 3-4 ci fermiamo una mezz'ora per provare fuori dall'area. Penso che sia una cosa normale. Quando inizi a farlo spesso, si inizia a prendere confidenza. Oggi è stato bravo. Dimostra il fatto che è diventato il vero capitano e quando segna così significa che la fascia è meritata".

È vero che poteva andare al Genoa?

"Se n'è parlato, poteva anche essere però il primo anno in Serie A ho deciso di affrontarlo con un gruppo che conoscevo già. È stata una scelta giusta".

Mercato?

"Abbiamo fatto due innesti importanti e di qualità. Ribadisco quello che ha detto il ds: chi ha meno minutaggio e vorrebbe avere più spazio potrebbe uscire. Per il momento è questa la risposta che devo dare".

La vuole una domanda su Vlahovic o va bene così?

"Lui è tranquillo a fare la doccia, è sano ed integro".