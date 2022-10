Fiorentina, Jovic torna titolare: è l'occasione per segnare ancora e scacciare le polemiche

Dopo il gol con polemica segnato contro l'Inter, Luka Jovic è pronto a tornare titolare nel 4-3-3 di Italiano in vista della sfida di stasera contro il Basaksehir in Conference League. Il serbo ha esultato facendo facendo gesti che non sono stati del tutto digeriti dalla tifoseria, soprattutto perché arrivati dopo appena 4 gol segnati tra campionato ed Europa. Stasera avrà l'occasione per dimostrare di aver finalmente cambiato passo, anche perché il compito dei viola non è così semplice: dovranno battere i turchi e farlo con almeno tre gol di scarto per puntare al primato nel girone che gli permetterebbe di saltare i sedicesimi e di puntare diretti agli ottavi. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.