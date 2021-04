Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: gioca Dybala, out Danilo. Sorpresa Igor

È successo solo tre volte nella storia della Serie A che la Fiorentina abbia battuto la Juventus sia all’andata che al ritorno. Viola e bianconeri ripartono dal 3-0 in favore dei toscani di Torino: oggi la squadra gigliata cerca punti che sarebbero ossigeno per la salvezza, mentre la Juve vuole consolidare il terzo posto e il piazzamento Champions.

Beppe Iachini ritrova Milenkovic in difesa: preferito Caceres a Martinez Quarta per completare il terzetto arretrato. Torna anche Castrovilli a centrocampo, al posto dello squalificato Bonaventura. A sinistra preferito Igor a Biraghi.

Andrea Pirlo non può contare sul grande ex Chiesa e rinuncia al fedelissimo Danilo. I bianconeri vanno in campo sulla carta con un 3-5-2 abbastanza classico con Cuadrado a destra e Alex Sandro a sinistra. In attacco Dybala vince il ballottaggio con Morata, si rivede Szczesny a difesa dei pali.

Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor; Vlahovic, Ribery. Allenatore: Giuseppe Iachini.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.