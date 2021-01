Fiorentina, Kokorin sempre più vicino. Possibili visite mediche nel weekend

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, mancano solo pochi dettagli e poi la Fiorentina potrà accogliere Aleksander Kokorin in rosa. Il giocatore russo verrebbe prelevato dallo Spartak Mosca per circa 5 milioni di euro e dovrebbe percepire un ingaggio da 2 milioni più bonus. Il club di Commisso punta ad averlo in città già nel weekend così da potergli far svolgere le visite mediche di rito.