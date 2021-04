Fiorentina, Kouamé: "Dispiaciuti per il ko ma grande reazione. Non molliamo niente"

La Fiorentina ha perso per 3-2 al Franchi dopo ave rimontato inizialmente due gol di svantaggio all'Atalanta. Christian Kouamé, attaccante viola, dopo l'assist per il momentaneo pareggio di Vlahovic ha affidato ai social un messaggio per i propri tifosi: "Dispiaciuti del risultato. Ma grande risposta della squadra. Non si molla niente fino alla fine".