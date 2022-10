Fiorentina, Kouamè: "Due punti persi, questa partita andava vinta. Dobbiamo rifarci subito"

Christian Kouamè, attaccante della Fiorentina, ha parlato così a DAZN dopo il pareggio per 1-1 col Lecce: "E' mancata la cattiveria di entrare subito in partita nel secondo tempo, abbiamo preso gol e poi siamo riusciti a pareggiare. Andiamo a casa con due punti in meno e dobbiamo metterci in testa che questa partita andava vinta. Dobbiamo rifarci già dalla prossima".