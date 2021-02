Fiorentina, l'architetto del Viola Park: "In 18 mesi la fine dei lavori"

Marco Casamonti, architetto che ha progettato il nuovo centro sportivo della Fiorentina, il Viola Park, ha parlato nel giorno dell'inaugurazione dei lavori, rendendo noti anche i tempi di costruzione della nuova casa del club viola: "Abbiamo dieci campi da gioco, un piccolo stadio da 3000 posti dove giocheranno Primavera e femminile, poi una mini-arena da 1500 posti, dieci campi da gioco, due per maschile e femminile e il resto per le giovanili. Vogliamo prati naturali per la prima squadra, alcuni campi sono parzialmente illuminati, altri no. Abbiamo un grandissimo padiglione eventi per 400 persone, simbolicamente una grande collina: dentro la terra mangeremo e staremo tutti assieme. Vi racconto due aneddoti, quello di Catherine, moglie del presidente, che voleva un luogo di raccoglimento e preghiera, oltre a un lago con fontana invece chiesto direttamente Rocco Commisso, che sarà il sistema di drenaggio delle acque. In 18 mesi dovrebbe essere tutto finito".