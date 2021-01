Fiorentina, l'arrivo di Andrea Conti non si sbloccherà oggi: rinviato il summit con l'agente

Novità in casa Fiorentina sul fronte Andrea Conti, laterale del Milan che in queste ore è accostato sempre con maggior frequenza al club viola. Come anticipato nelle scorso ore, era in programma per oggi un incontro tra la dirigenza gigliata e il suo agente per sbloccare il futuro del giocatore, ma questo è stato momentaneamente rinviato ai prossimi giorni. L’interesse della Fiorentina rimane ma al momento è tutto in stand-by. A riportarlo è FirenzeViola.it.