Fiorentina, la dirigenza vede Fonseca e tratta ma intanto aspetta una risposta da Gattuso

Nonostante la Fiorentina stia aspettando ancora una presa di posizione definitiva da parte di Rino Gattuso, nel frattempo la dirigenza viola nelle ultime ore si è confrontata con Paulo Fonseca. Il problema, in questo caso, non sarebbe di natura economica visto che il club di Commisso sarebbe pronto ad andare incontro alle richieste del portoghese, ma piuttosto riguardo al valore della rosa e al mercato che servirà per fare il salto verso la parte sinistra della classifica. Oltre a trattenere Vlahovic infatti, la richiesta del tecnico è di un acquisto importante per reparto. Le parti comunque non sarebbero distanti, anche se oltre all'ex tecnico della Roma e quello del Napoli già citati, resterebbero in ballo anche i nomi di Marcelino dell'Athletic e Tedesco, che ha lasciato lo Spartak. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.