Fiorentina, lavoro a parte per Kouame e Barak. Nico Gonzalez rientra in settimana

La Fiorentina ha ritrovato Christian Kouame e Antonin Barak. Come riportato da FirenzeViola.it, i due però hanno fatto un lavoro personalizzato tra palestra e campo, diverso dal gruppo. Lorenzo Venuti invece non ha partecipato alla seduta, in attesa di valutare il problema muscolare accusato contro l'Arezzo, così come Nico Gonzalez, che tornerà in settimana dopo aver osservato 10 giorni di riposo in Argentina.