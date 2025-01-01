Fiorentina, le seconde linee non tradiscono in Europa. Ora servirà ripetersi in campionato

La cura Conference League funziona ancora per la Fiorentina, che contro il Rapid Vienna fa la voce grossa e si impone per 3-0. A decidere il match le reti segnate da Ndour, Dzeko e Gudmundsson, ma ciò che più balza agli occhi è la prova finalmente convincente dei ragazzi di Stefano Pioli, i quali possono proiettarsi alla gara di domenica contro il Bologna con una sana iniezione di fiducia. "Una vittoria, per una squadra che non vince come noi, sicuramente aiuta, ma solo se siamo consapevoli del tipo di gara che abbiamo fatto" ha detto il tecnico nel post partita di Vienna, che poi ha aggiunto: "Avevo chiesto alla squadra attenzione e ferocia e questo dev'essere un punto di partenza in vista del campionato".

A convincere finalmente è stata soprattutto la prova del centrocampo, con la qualità di Nicolò Fagioli e Hans Nicolussi Caviglia che sta iniziando ad amalgamarsi al meglio, e l'intraprendenza e la fisicità di Cher Ndour che porta verve ed equilibrio. Soprattutto sull'ex Juve si è fermato il tecnico viola al termine del match: "Le ultime due prestazioni di Nicolò sono state di alto livello. La posizione è quella che preferisce, poi costruire con uno o due dipende anche dagli avversari. Ma l'idea ora è di farli giocare insieme, ci danno palleggio e imbucate, quando abbiamo la palla ci fanno girare".

All'orizzonte c'è già in Bologna, per provare a raggiungere la prima vittoria anche in campionato togliersi dai bassifondi della classifica. Anche i rossoblù sono reduci dalle fatiche in Europa contro lo Steaua Bucarest, ma la Fiorentina ha potuto far riposare qualcuno dei titolari in vista di domenica. Due su tutti Moise Kean e Robin Gosens, pronti a riprendere il proprio posto nell'undici che scenderà in campo al Franchi. Con loro anche Dodo, Ranieri e Gudmundsson. A centrocampo invece vedremo se le ultime prestazioni dei tre giovani italiani possa aver ribaltato qualche gerarchia.