Fiorentina, Maleh si è allenato in gruppo. Giorno di permesso per Kouame

La Fiorentina si è ritrovata in tarda mattinata per allenarsi in vista della trasferta di La Spezia di lunedì. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, Nico Gonzalez e Riccardo Sottil hanno continuato il loro percorso di recupero dai relativi infortuni, mentre Youssef Maleh ha svolto la seduta con il gruppo. Per quanto riguarda Christian Kouame invece, diventato padre per la seconda volta nella notte, il giocatore oggi ha preso un permesso e non si è allenato con la squadra.