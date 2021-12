Fiorentina, Man City avanti a tutti per Vlahovic ma la partenza sarà rimandata a giugno

vedi letture

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in vista del prossimo mercato di gennaio è il Manchester City la squadra maggiormente interessata a Dusan Vlahovic e anche più avanti nei contatti rispetto alla concorrenza, su tutte l'Arsenal. Ma pare molto difficile che la Fiorentina alla fine si privi del serbo in inverno, con il club viola che invece sarebbe intenzionata a rafforzare la rosa intorno al numero 9 acquistando giocatori di livello come Ikoné del Lille, per il quale Pradè e Barone sarebbero già molto avanti.