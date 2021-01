Fiorentina, martedì nuovi contatti per arrivare a Torreira

vedi letture

La Fiorentina, che potrebbe lasciar partire Pulgar nei prossimi giorni, continua a pensare a Torreira per la mediana. Martedì sono previsti nuovi contatti per provare a stringere i tempi e superare i concorrenti per l'acquisto dell'ex Sampdoria attualmente all'Atletico Madrid in prestito dall'Arsenal. A riportarlo è La Nazione.