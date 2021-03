Fiorentina, Martinez Quarta: "In Italia tanti bomber. Lukaku mi ha lasciato i segni sul collo"

vedi letture

"Per noi è una sfida molto importante e affrontare una grande come il Milan dà ancora più stimoli come sfidare un campione come Ibrahimovic. Sono certo che loro verranno per prendersi i tre punti, ma anche noi abbiamo bisogno di punti", ha detto Martinez Quarta nell'intervista a Tuttosport. Il difensore viola ha poi proseguito commentando gli attaccanti della Serie A: "Lukaku è forte, mi ha anche lasciato un segno sul collo...Poi Dzeko, Lautaro e non solo. Sono molto felice di essere venuto in Italia, questa esperienza mi permette di misurarmi con i migliori".