Fiorentina, mini-rivoluzione sulle fasce: Terzic non ha convinto, piace Parisi

Una mini-rivoluzione in casa Fiorentina è attesa anche a sinistra, dove Biraghi è destinato a restare titolare della corsia ma andrà trovato un sostituto. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio infatti, Terzic non ha convinto più di tanto Italiano che invece pare intenzionato a testare nel ritiro di Moena la crescita di Luca Ranieri, reduce dal cambio di procura (ora è con Mario Giuffredi) e soprattutto da una buona stagione con la Salernitana. Occhio però anche a Fabiano Parisi dell’Empoli, che già lo scorso anno in B in maglia azzurra era riuscito a rubare il posto a Terzic e che la Fiorentina ha di recente seguito dal vivo.