Fiorentina, né Ribery né Kokorin: il mercato non aiuta l'attacco di Prandelli

La Fiorentina dovrà fare a meno di Franck Ribery, ancora alle prese con qualche noia fisica che non gli permetterà di essere presente stasera in campo contro lo Spezia. Il problema per Prandelli però, non si esaurisce qui, visto che il sostituto naturale del francese, Kokorin, acquistato a gennaio proprio per allungare la rosa a disposizione dell'ex ct azzurro, è decisamente in ritardo di condizione e in più, un piccolo acciacco subito contro l'Inter nei pochi minuti giocati fino a questo momento, ne hanno rallentato l'inserimento.