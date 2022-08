Fiorentina, non solo Barak: i prossimi colpi possono essere un difensore e Nedim Bajrami

Nelle sue pagine odierne il Corriere Fiorentino riassume in breve i possibili sviluppi di mercato per la Fiorentina. Come riporta il quotidiano, la chiusura per il centrocampista dell'Hellas Verona Antonin Barak è ormai a un passo, ma non è da escludere un ulteriore rinforzo offensivo per mister Italiano.

Oltre a Barak e a un difensore, la società di Commisso tiene viva infatti anche la pista che porta a Nedim Bajrami, vecchio obiettivo di mercato che oggi sarà avversario proprio dei viola nel derby toscano col suo Empoli.