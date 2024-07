Fiorentina, nove calciatori in cerca di una nuova sistemazione: ci sono anche Brekalo e Sabiri

Nella giornata odierna comincerà il ritiro della Fiorentina, anche per coloro che si fermeranno solo per pochi giorni. Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport-Stadio, nella rosa viola ci sono almeno nove calciatori in cerca di una nuova destinazione. Per esempio Josip Brekalo e Abdelhamid Sabiri, due calciatori che probabilmente giocheranno anche la prossima stagione lontano da Firenze dopo i prestiti del 2023-2024.

I giovani

Niccolò Pierozzi è già stato ceduto al Palermo a titolo definitivo per 3 milioni di euro, mentre altri giovani come Amatucci, Comuzzo, Munteanu e Lucchesi avranno poco tempo per convincere mister Palladino a rimanere in squadra. In Serie B ha varie richieste Di Stefano, mentre il classe 2002 Dalle Mura sembra essere sempre più vicino al Cosenza.

Kouamé e Ikoné

C'è poi l'incognita Christian Kouamé che, anche se ha rinnovato, sembra pronto a essere sacrificato per fare cassa e finanziare il mercato in entrata. Doveva già essere stato ceduto Jonathan Ikoné, che fino a qualche ora fa sembrava in procinto di andare all'Al-Duhail, dove tra l'altro avrebbe ritrovato mister Christophe Galtier, ma lo stesso attaccante si è opposto al trasferimento perché convinto di potersi misurare ancora con un campionato europeo. Proprio per questo Ikoné figura tra i 31 convocati per il ritiro della Fiorentina che prende il via oggi dal Viola Park.