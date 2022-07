Fiorentina, nuovo contatto con la Real Sociedad per Le Normand: Kumbulla l'alternativa

Nikola Milenkovic è appetito da Juventus e Inter, per questo la Fiorentina si sta guardando intorno e cerca un difensore che possa eventualmente sostituirlo. Robin Le Normand della Real Sociedad piace molto e, secondo La Nazione, ieri c'è stato un nuovo contatto con il club basco per capire se il prezzo (23 milioni) sia trattabile o alleggeribile con una contropartita tecnica. In caso negativo, i viola potrebbero virare su Marash Kumbulla della Roma.