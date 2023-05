Fiorentina, occhi su un giovanissimo portoghese: piace il centrocampista Laurantino Mendes

Non è una novità che la Fiorentina sia particolarmente attenta al mercato dei giovani, non solo quelli italiani. Sul taccuino degli uomini mercato viola è di recente finito un prospetto del calcio portoghese, il centrocampista classe 2004 Laurantino Mendes. Attualmente in forza alla squadra giovanile del Belenenses, ha un trascorso in un settore giovanile di rilievo come quello del Vitoria Guimaraes. Su di lui altre squadre italiane (in particolare l'Udinese) e i migliori club del Portogallo, ma la società toscana sembra pronta a bruciare la concorrenza.