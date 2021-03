Fiorentina, oggi esami strumentali per Amrabat: in dubbio la sua presenza col Benevento

In casa Fiorentina destano preoccupazioni le condizioni di Sofyan Amrabat, uscito anzitempo durante la sfida con il Parma per un problema alla coscia. Probabile risentimento ad un adduttore, ma i primi esami manuali non hanno stabilito il contorno preciso del problema. Oggi perciò il centrocampista viola si sottoporrà a una verifica strumentale. Difficile capire se Amrabat potrà essere disponibile per la trasferta di sabato a Benevento. Lo riporta Il QS-La Nazione.