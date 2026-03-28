Fiorentina, oltre 2000 tifosi all'allenamento a porte aperte. Commisso Jr: "Grazie famiglia viola"

Allenamento a porte aperte e grande risposta del pubblico: la Fiorentina ha vissuto un pomeriggio speciale al Viola Park, dove oltre duemila tifosi hanno assistito alla seduta della squadra. Un segnale importante di vicinanza nel momento decisivo della stagione, con i sostenitori viola che hanno voluto far sentire tutto il loro calore a gruppo e staff.

L’iniziativa ha trasformato l’allenamento in una vera e propria festa, con cori, applausi e un clima carico di entusiasmo. La squadra ha potuto lavorare davanti ai propri tifosi, respirando un’energia positiva che potrebbe rivelarsi preziosa in vista degli ultimi impegni stagionali.

Al termine della seduta è intervenuto anche il presidente Giuseppe Commisso, che ha voluto ringraziare personalmente i presenti: "Grazie alla famiglia viola per il meraviglioso abbraccio dimostrato alla squadra questo pomeriggio al Rocco B. Commisso Viola Park. Questo entusiasmo e questa energia saranno fondamentali per la fase finale della nostra stagione. Forza Viola".