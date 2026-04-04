Fiorentina, il messaggio di Commisso: "La squadra ha saputo soffrire per vincere"
TUTTO mercato WEB
Vittoria importantissima quella della Fiorentina, ottenuta oggi per 0-1 sul campo del Verona. 3 punti d'oro in chiave salvezza, arrivati grazie al gol realizzato nel finale da Fagioli. Un successo che ha portato il presidente del club gigliato, Giuseppe Commisso, a complimentarsi con la squadra.
Di seguito le sue parole, riportate da FirenzeViola: "Buona Pasqua a tutto il popolo viola. Oggi la squadra ha saputo soffrire per conquistare la vittoria, ha mostrato di avere carattere anche nei momenti difficili per portare a casa tre punti molto importanti. Dovrà continuare a lottare con questo atteggiamento nelle prossime sfide".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Conte pronto per il bis in Nazionale, sarà il nuovo Ct. Via libera di De Laurentiis che punta su Italiano. Torna Lautaro e l’Inter scaccia i fantasmi-scudetto. Gasperini contestato, ora rischia. Napoli-Milan, uno spareggio.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Inter-Roma 5-2, le pagelle: Lautaro da sballo, Thuram ritrova il sorriso. Roma, serata da dimenticare
Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile