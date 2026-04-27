Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

La Casatese dei miracoli. Con Commisso alla guida, è a caccia dell'all in ai playoff di D

La Casatese dei miracoli. Con Commisso alla guida, è a caccia dell'all in ai playoff di D
Claudia Marrone
Oggi alle 11:27Serie D
Claudia Marrone

Ultimi 90', quelli che si giocheranno nel weekend, per il campionato di Serie D, che sta emettendo ormai tutti i verdetti: di ieri, quelli riguardanti le promozioni in Serie C di Vado e Ostiamare, che raggiungono tra i pro Scafatese, Treviso, Grosseto, Barletta e Folgore Caratese, con la squadra lombarda che ha per altro vinto il Girone B, quello dove erano inserite le blasonate Chievo Verona e Milan Futuro.

Squadre, le ultime due citate, che hanno reso sicuramente meno del previsto, e che ora occupano il 3° e 4° posto della classifica, che sul secondo gradino del podio la vera sorpresa del raggruppamento, la Casatese, club in costante crescita e diventato a tutti gli effetti un’habitué della zona playoff di quarta serie: la vittoria di ieri sullo Scanzorosciate ha fatto volare la squadra a quota 58, con la stessa che vorrà ora difendere, nell'ultimo ballo della regular season, questa posizione di classifica, a tutti gli effetti meritata. Tra gli artefici di questo percorso, il tecnico Giuseppe Commisso, classe ’81 che a Casatenovo ha trovato la sua isola felice.

Alla guida della squadra dal 2202, e con più di 150 presenze in panchine, il trainer inizia a far gola anche al altre società, che stanno attenzionando un profilo giovane, con idee, che esprime un calcio propositivo e gagliardo, con anche attenzione al mondo giovanile. Ironia della sorte, prima di approdare alla Casatese, aveva allenato proprio la Caratese. Ma prima di pensare a quel che accadrà in estate, dove sentiremo sicuramente parlare di lui, ecco che ci saranno i playoff da giocare; e chissà, una vittoria...

Articoli correlati
Fiorentina, il messaggio di Commisso: "La squadra ha saputo soffrire per vincere"... Fiorentina, il messaggio di Commisso: "La squadra ha saputo soffrire per vincere"
Fiorentina, oltre 2000 tifosi all'allenamento a porte aperte. Commisso Jr: "Grazie... Fiorentina, oltre 2000 tifosi all'allenamento a porte aperte. Commisso Jr: "Grazie famiglia viola"
Fiorentina, Commisso alla squadra: "Avete giocato con cuore. Rimanete umili e uniti"... Fiorentina, Commisso alla squadra: "Avete giocato con cuore. Rimanete umili e uniti"
Altre notizie Serie D
La Casatese dei miracoli. Con Commisso alla guida, è a caccia dell'all in ai playoff... TMWLa Casatese dei miracoli. Con Commisso alla guida, è a caccia dell'all in ai playoff di D
Ostiamare in Serie C, De Rossi in lacrime: "È una vittoria di famiglia" Ostiamare in Serie C, De Rossi in lacrime: "È una vittoria di famiglia"
Altre due promozioni in Serie C. Dalla D salgono il Vado e l'Ostiamare della famiglia... Altre due promozioni in Serie C. Dalla D salgono il Vado e l'Ostiamare della famiglia De Rossi
Cretella lascia il calcio giocato per malattia. Gli ultras del Grosseto lo incoraggiano... Cretella lascia il calcio giocato per malattia. Gli ultras del Grosseto lo incoraggiano sotto casa
Paci: "Sarebbe bello proseguire il percorso alla guida del Barletta. Ambiente straordinario"... Esclusiva TMWPaci: "Sarebbe bello proseguire il percorso alla guida del Barletta. Ambiente straordinario"
Matteo Oboe brilla col Real Calepina in Serie D: ma il suo futuro sarà in Serie C... Matteo Oboe brilla col Real Calepina in Serie D: ma il suo futuro sarà in Serie C
Barletta, gli ultras contro il sindaco: "Parole senza senso e dignità. Non ci rispecchiano"... Barletta, gli ultras contro il sindaco: "Parole senza senso e dignità. Non ci rispecchiano"
Salvalaggio: "Giocare in C con la Folgore sarebbe top. Ma ora penso alla Poule Scudetto"... Esclusiva TMWSalvalaggio: "Giocare in C con la Folgore sarebbe top. Ma ora penso alla Poule Scudetto"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Quale futuro per Sogliano? Il ds non ha ancora risposto al Verona e intanto spunta la Lazio
Immagine top news n.1 Commissario in FIGC? La minaccia UEFA: italiane fuori dalle coppe e niente Euro 2032
Immagine top news n.2 Juventus, Spalletti: "Risultato col Milan corretto. Su Conceiçao si può costruire futuro importante"
Immagine top news n.3 Per l'Inter è stato un sogno impossibile: il Real ha deciso il futuro di Nico Paz
Immagine top news n.4 Inter, contro il Parma può essere scudetto. Tiene banco il caso Rocchi, Marotta difende il club
Immagine top news n.5 Inchiesta arbitri, il caso Rocchi scuote il calcio italiano. E oggi si riunisce l'AIA, tutte le ultime
Immagine top news n.6 Un punto che fa piacere sia ad Allegri che a Spalletti: Milan-Juve, un altro 0-0. Per la Champions
Immagine top news n.7 Super rimonta del Toro sull'Inter. Chivu si prende le colpe, e il caos arbitri non c'entra
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione
Immagine news podcast n.2 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
Immagine news podcast n.3 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
Immagine news podcast n.4 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Tesser: "Playoff incerti, ma Catania, Salernitana e Ascoli son le vere candidate al salto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.3 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pazzini su Milan-Juve: "Non mi aspettavo una gara così brutta: rossoneri bassi, bianconeri lenti"
Immagine news Serie A n.2 De Paola sul caso Rocchi: “Accuse gravissime, ma non spariamo subito sentenze”
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Spalletti: "Vlahovic può essere importante in questo finale di campionato"
Immagine news Serie A n.4 Nota della UEFA: "Ceferin non ha parlato con la Serie A. Seguiamo l'evolversi delle vicende"
Immagine news Serie A n.5 Zazzaroni: "Seguendo Milan-Juve non riuscivo a non pensare ai tifosi che hanno speso 139 euro"
Immagine news Serie A n.6 De Laurentiis pronto ad azionare la macchina del tempo: si torna al Napoli di Hamsik e Lavezzi
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, lotta salvezza: 6 squadre in 6 punti, playout e retrocessione. Le combinazioni
Immagine news Serie B n.2 Serie B, chi va ai playoff? Palermo, Catanzaro e Modena certe. Bagarre per 7° e 8° posto
Immagine news Serie B n.3 L'Arezzo torna in B dopo 19 anni. I complimenti della Lega e del presidente Bedin
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la lotta per la promozione. Il punto della situazione su Venezia, Monza e Frosinone
Immagine news Serie B n.5 Venezia, presentato “Venezia Futuro”: Il primo passo nella formazione dei giovani calciatori
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 35ª giornata: Stroppa sorpassa Alvini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Casertana, Degli Esposti: “Abbiamo un biglietto della lotteria. Adesso viene il bello"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, sono sette gli highlander della stagione regolare. Due sono centrocampisti
Immagine news Serie C n.3 Serie C, in archivio la regular season. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.4 Tesser: "Playoff incerti, ma Catania, Salernitana e Ascoli son le vere candidate al salto"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, in archivio la regular season. La classifica marcatori completa del Girone B
Immagine news Serie C n.6 Serie C, in archivio la regular season. La classifica marcatori completa del Girone A
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Torino-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si chiude la 19ª giornata: l'Inter conquista la Champions
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter vince in rimonta, 2-1 in casa del Genoa. La Roma è distante 6 punti
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Piovani con Magull e Wullaert in attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?