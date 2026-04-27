TMW La Casatese dei miracoli. Con Commisso alla guida, è a caccia dell'all in ai playoff di D

Ultimi 90', quelli che si giocheranno nel weekend, per il campionato di Serie D, che sta emettendo ormai tutti i verdetti: di ieri, quelli riguardanti le promozioni in Serie C di Vado e Ostiamare, che raggiungono tra i pro Scafatese, Treviso, Grosseto, Barletta e Folgore Caratese, con la squadra lombarda che ha per altro vinto il Girone B, quello dove erano inserite le blasonate Chievo Verona e Milan Futuro.

Squadre, le ultime due citate, che hanno reso sicuramente meno del previsto, e che ora occupano il 3° e 4° posto della classifica, che sul secondo gradino del podio la vera sorpresa del raggruppamento, la Casatese, club in costante crescita e diventato a tutti gli effetti un’habitué della zona playoff di quarta serie: la vittoria di ieri sullo Scanzorosciate ha fatto volare la squadra a quota 58, con la stessa che vorrà ora difendere, nell'ultimo ballo della regular season, questa posizione di classifica, a tutti gli effetti meritata. Tra gli artefici di questo percorso, il tecnico Giuseppe Commisso, classe ’81 che a Casatenovo ha trovato la sua isola felice.

Alla guida della squadra dal 2202, e con più di 150 presenze in panchine, il trainer inizia a far gola anche al altre società, che stanno attenzionando un profilo giovane, con idee, che esprime un calcio propositivo e gagliardo, con anche attenzione al mondo giovanile. Ironia della sorte, prima di approdare alla Casatese, aveva allenato proprio la Caratese. Ma prima di pensare a quel che accadrà in estate, dove sentiremo sicuramente parlare di lui, ecco che ci saranno i playoff da giocare; e chissà, una vittoria...