Fiorentina, ora serve un segnale da Amrabat. Italiano: "E' molto disponibile ogni giorno"

vedi letture

Si aspetta un salto di qualità da parte di Amrabat? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa al tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida di campionato contro la Lazio: "La coppia lì in mezzo sono lui e Torreira. Sono loro che lì in mezzo dovranno da qui alla fine prendersi la responsabilità di guidare la squadra. Amrabat può farlo anche se con caratteristiche diverse. Anche nel girone d'andata ha sempre dato una grandissima mano alla squadra. Deve velocizzare la trasmissione della palla e giocare in verticale ma col lavoro si migliora tutti e anche lui è molto disponibile ogni giorno".

QUI la conferenza stampa integrale di Vincenzo Italiano.