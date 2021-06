Fiorentina, ottimismo per il rinnovo di Ribery: potrebbe firmare un nuovo biennale

Secondo La Nazione domani uno degli argomenti principali del primo giorno viola per Rino Gattuso sarà quello del futuro di Franck Ribery. Il quotidiano fiorentino sostiene che ci siano "gli estremi" per arrivare al rinnovo di contratto del francese non solo per la prossima stagione ma addirittura fino al 2023, quindi con un nuovo biennale.