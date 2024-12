Fiorentina, Palladino: "Bove ha fatto un discorso da pelle d'oca prima della partita"

Nella conferenza stampa al termine della sfida persa dalla sua Fiorentina contro l'Udinese, il tecnico viola Raffaele Palladino ha parlato anche di Edoardo Bove, tornato al Franchi nel match contro i friulani per stare vicino ai compagni di squadra. Questo il pensiero dell'allenatore viola sul centrocampista:

Sulle “avvisaglie” di momenti negativi: “No, non ne avevo avute ma conosco il calcio e so che ci possono essere momenti così nell’arco di una stagione. Non eravamo dei fenomeni prima e non siamo scarsi ora. Adesso arriva la Juventus e vogliamo fare punti: la prepareremo al meglio”.

Sul cambio tattico durante la gara: “A noi manca Bove a livello numerico… Edo quando la squadra calava lo spostavo dalla fascia al centro del campo. Ci manca quella caratteristica che ha lui e sto cercando soluzioni diverse. Per me Colpani è un centrocampista in più. Sottil in questo momento sta facendo un gran lavoro di sacrificio. Sta a me trovare la soluzione migliore”.

Sulla giornata di Bove, tornato al Franchi dopo il malore accusato contro l'Inter e il ricovero in ospedale: “Ha fatto un discorso da pelle d’oca prima della partita: lui è un nostro pezzo di cuore, lui vive per il calcio e deve stare dentro al calcio”.