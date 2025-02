Fiorentina, Palladino e i nuovi centrocampisti: "Fagioli gran colpo. Ndour anche trequarti"

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa, facendo il punto sullo stato attuale dell'arte nella sua Fiorentina, il giorno dopo la fine del mercato di gennaio. E non poteva certo esimersi, il tecnico viola, dal rispondere ad alcune domande sui nuovi acquisti.

A proposito di Nicolò Fagioli, ultimo colpo della Fiorentina che l'ha preso dalla Juventus quasi sul gong, ha detto Palladino: "Nicolò è un calciatore forte, mi è sempre piaciuto. Ha dinamismo e può giocare sia da play che a due in mezzo: ha qualità tecniche, la Fiorentina ha fatto un grande acquisto. Completa un reparto in cui abbiamo avuto difficoltà in questi mesi, ci darà mano. Sono convinto che arrivi con la testa giusta: l'ho sentito al telefono e voleva venire a Firenze, anche ieri era in attesa che si chiudesse. Lo ringraziamo perché ha voluto Firenze, arriverà carico e motivato".

Qualche parola Palladino l'ha dedicata anche a Cher Ndour, altro acquisto ufficializzato dalla Fiorentina per il centrocampo nell'ultimo giorno: "Per me è un box to box, ha caratteristiche di attacco e difesa, copre tanto campo. È un giovane che vedo come trequartista, può fare anche la mezzala. Però sarà un giocatore importante, ci dà cose diverse".

