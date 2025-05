Fiorentina, Palladino: "Ko col Betis una mazzata ma non molliamo: ora 6 punti nelle ultime due"

Dopo la conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport. Questo il pensiero dell'allenatore viola, con la squadra che scenderà in campo domenica sera contro il Bologna:

"E' stata una settimana difficile dopo l'uscita in semifinale di Conference col Betis, quella è stata una mazzata. E ovviamente anche la sconfitta col Venezia che ci ha lasciato delusione e amarezza, ma i ragazzi non mollano. Abbiamo cercato di recuperare energie mentali e fisiche, abbiamo ancora 6 punti a disposizione e vogliamo giocarci la difficile possibilità di entrare in coppa".

In sala stampa, l'allenatore gigliato si era così espresso a riguardo:

Lei e il gruppo come state?

"Sento la responsabilità verso società e tifosi, ma anche verso me stesso e lo staff. Abbiamo fatto un percorso tutti insieme, le ultime 2-3 partite con l'uscita dalla Conference sono state delle mazzate per noi. E' stata una settimana delicata, negativa, che ci ha tolto qualcosa. Però in questo momento il gruppo è unito, rema dalla stessa parte, è un gruppo sano, solido e competitivo. Abbiamo 6 punti a disposizione, vogliamo dare un senso importante al campionato. C'è la possibilità di entrare nelle coppe e vogliamo giocarcela fino all'ultimo secondo di questa campionato".