Fiorentina-Parma è la partita più delicata del Prandelli-bis a Firenze

Da Parma a Parma: se lo scialbo 0-0 del Tardini fu l'ultima partita di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina, il confronto di domenica adesso diventa invece un momento cruciale, per certi versi a rischio di non ritorno, nel determinare il prosieguo del percorso di Cesare Prandelli nella sua seconda esperienza in riva all'Arno. Inutile nascondersi: la classifica è tremendamente deludente, e col tecnico di Orzinuovi, nonostante qualche piccola parentesi felice sparsa (si veda il lancio di Vlahovic o la scoperta di Martinez Quarta) non è arrivato il cambio di marcia in cui molti speravano, compreso un Commisso descritto come furibondo da chi ha occasione di sentirlo più o meno periodicamente. L'intenzione del presidente viola sarebbe quella di provare ad arrivare in fondo con l'attuale quadro tecnico, ma è ovvio che se domenica dovesse maturare la terza sconfitta consecutiva, sarebbe la terza in tre giorni, a quel punto nessuno scenario sarebbe da escludere. Anche perché a quel punto la classifica rischierebbe di farsi più che mai spaventosa.