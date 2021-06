Fiorentina, per Italiano contratto biennale con opzione: c'è un bonus legato all'Europa

Dovrebbe arrivare nella giornata di domani l'ufficialità della notizia di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore della Fiorentina, solo dopo che sarà stata comunicata anche la sua risoluzione con lo Spezia. Per il tecnico nativo di Karlsruhe un contratto biennale con opzione per il terzo anno e un bonus in caso di piazzamento europeo. A riportarlo è FirenzeViola.it.