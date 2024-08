Fiorentina, per un Adli che arriva c'è un Amrabat che va. Le mosse viola di fine mercato

La Fiorentina continua a lavorare senza sosta in questi ultimi giorni di mercato estivo. Da qui a venerdì sera la dirigenza viola conta di chiudere tutti i vari cerchi lasciati aperti, soprattutto tra centrocampo e difesa. Se la giornata di oggi sarà quella dell'annuncio ufficiale dell'acquisto di Yacine Adli dal Milan (preso in prestito oneroso a 2 milioni di euro più 10 di eventuale diritto di riscatto), potrebbe essere però contestualmente anche quella dell'addio di Sofyan Amrabat.

Sul marocchino classe 1996 è tornato a muoversi con forza il Fenerbahce. Il club turco ha messo sul piatto una proposta, per il riscatto al termine di questa stagione, da 12 milioni di euro, mentre la Fiorentina ne chiede 15. Nelle prossime ore si andrà avanti con la trattativa ma il club di Jose Mourinho dovrà alzare il tiro se vorrà portare a casa il calciatore. Il calciomercato in Turchia non terminerà il 30 agosto e andrà avanti fino al 13 settembre, ma sembra difficile che la società viola possa cedere il marocchino dopo la fine della finestra di mercato in Italia, anche perché in caso di addio di Amrabat dovrà sostituirlo".

Ancora qualche ora e Firenze potrà salutare un rinforzo per la retroguardia. Preso il giovane argentino Matias Moreno, classe 2003: al Belgrano 5 milioni di euro circa, il calciatore invece firmerà un contratto per i prossimi 5 anni, fino dunque al 30 giugno 2029 e il suo ingaggio sarà da 400mila euro a stagione, circa 150mila in più rispetto a quanto percepito in terra sudamericana.