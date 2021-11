Fiorentina, per Vlahovic Tottenham in vantaggio su Arsenal, City e Dortmund

vedi letture

Continuano le voci sul futuro di Dusan Vlahovic ed, in questo senso, il Corriere dello Sport spinge il serbo in direzione Londra. Nell'edizione di stamani si scrive infatti di come sia il Tottenham di Antonio Conte la grande favorita per aggiudicarsi il talento nella Fiorentina: nelle ultime ore gli Spurs sembra abbiano rilanciato in modo deciso e siano in vantaggio sulle concorrenti inglesi (Arsenal e Manchester City), con i bianchi di Londra che possono contare anche sui rapporti che il dg Fabio Paratici ha in Italia. Il Tottenham sembra pronto a far follie per Vlahovic, in uno scenario, quello di una possibile asta tra i club d'oltremanica, che avvantaggerebbe la Fiorentina dal punto di vista economico. Oltre allo scenario inglese, il Corriere riporta anche dell'interesse del Borussia Dortmund, con i tedeschi che hanno sondato il terreno per tutelarsi in vista dell'addio di Erling Haaland.